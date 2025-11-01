Sondaggi Ipsos: FdI stabile, gradimento per Meloni e governo in crescita

La premier cresce di un punto nell'apprezzamento. Centrodestra e centrosinistra stabili

I sondaggi di Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che Fratelli d’Italia ha un risultato identico a quello di luglio: 28%. Forza Italia cresce di un punto arrivando al 9%. La Lega invece è all’8% e ne perde mezzo. Infine Noi moderati di Lupi risulta stabile all’1%. Nel centrosinistra il Partito Democratico è al 20,9%, il Movimento 5 Stelle perde mezzo punto ed è stimato al 13,5%. Alleanza Verdi Sinistra incrementa di mezzo punto e si colloca al 6,3%; le forze minori vedono Azione al 3,3% (+0,7%), Italia Viva al 2,6% (+0,4%), +Europa all’1,8% (-0,4%).

I sondaggi

Pagnoncelli fa notare che le percentuali sono molto simili a quelle rilevate tre mesi fa. Mentre il governo cresce di un punto nell’indice di apprezzamento: 43 contro 42. La presidente del Consiglio segue lo stesso andamento: 44 contro 43. Antonio Tajani cresce di due punti rispetto a luglio, così come Giuseppe Conte. Stabili tutti gli altri leader, da Elly Schlein a Matteo Renzi.