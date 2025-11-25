Ultime notizie BambiniElezioni RegionaliOrnella VanoniUcrainaVolodymyr Zelensky
ATTUALITÀAntisemitismoDiffamazioneInchiesteLiliana SegreLombardiaMilanoSocial media

Perché Cecilia Parodi è stata condannata per gli insulti a Liliana Segre: «Odio ancora più riprovevole per la persona scelta»

25 Novembre 2025 - 16:49 Ugo Milano
embed
liliana segre cecilia parodi odio razziale odio ebrei
liliana segre cecilia parodi odio razziale odio ebrei
Sono uscite le motivazioni della sentenza del gup di Milano che ha coinvolto la scrittrice e attivista che nel 2024 fece un video social in lacrime

Parole cariche di «odio e disprezzo», rese ancor più «riprovevoli» perché «rivolte nei confronti di una persona la cui stessa esistenza e sopravvivenza è stata ostacolata e messa in pericolo a causa dell’appartenenza a una specifica comunità religiosa». Sono queste le motivazioni con cui il gup di Milano ha condannato a un anno e sei mesi la scrittrice e attivista Cecilia Parodi per gli attacchi rivolti a Liliana Segre. L’accusa era nata da un video pubblicato su Instagram nel luglio 2024, in cui Parodi, tra le lacrime, affermava «odio tutti gli ebrei» e pronunciava frasi antisemite contro la senatrice a vita e sopravvissuta alla Shoah.

Come si era giustificata la scrittrice

Davanti ai magistrati, Parodi aveva spiegato «di essere particolarmente sensibile alla causa palestinese» in quanto avrebbe prestato assistenza ai bambini vittime di violenza. La scrittrice aveva inoltre sostenuto di non aver avuto intenzione di «offendere né incitare all’odio contro la senatrice né nei confronti della popolazione ebraica», attribuendo il suo sfogo al fatto di essere «rimasta colpita dalla posizione assunta da Segre in seguito alle operazioni militari a Gaza secondo la senatrice non definibili come genocidio». Giustificazione che non ha convinto il giudice, che lo scorso ottobre ha emesso la condanna.

Le motivazioni della condanna

Ora il tribunale ha reso note le motivazioni della sentenza. «La condotta dell’imputata si rivela del tutto sproporzionata rispetto al contesto di riferimento, manifestando un ingiustificabile intento di leder l’altrui onore e reputazione con espressioni denigratorie e umilianti, che trascendono qualsiasi continenza espressiva, verbale, che fuoriescono dall’ambito del diritto di critica». Il giudice aggiunge che «la condotta diffamatoria sia posta in essere per finalità di odio etnico e religioso».

Ti potrebbe interessare

La diffusione del video shock sui social

Segre viene poi descritta dal gup di Milano come «una dei sopravvissuti allo sterminio degli ebrei», figura che ha quindi assunto «nell’immaginario collettivo il ruolo di voce autorevole» sulle tematiche dell’Olocausto, al punto da essere stata nominata «senatrice a vita dal Presidente della Repubblica». Inoltre, si sottolinea come la «diffusione sui social» di messaggi denigratori possa «scatenare reazioni e commenti di utenti, purtroppo numerosi» che, «nascondendosi dietro a una tastiera, negano la tragedia dell’Olocausto» e alimentano «sentimenti di odio e discriminazione nei confronti degli ebrei».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La mamma dei bimbi nel bosco, i video da «guaritrice» e il padre che voleva 150 mila euro per le analisi del sangue

2.

Si è finto la madre per la pensione: ecco la foto per la carta d’identità

3.

Obbligava i figli piccoli a fare sesso con lei, 42enne arrestata a Crotone: il racconto dei piccoli e le vessazioni a casa

4.

Bambini tolti alla famiglia a Chieti, la provocazione di Crepet: «Genitori sui social tutto il giorno sì, chi cresce i figli liberi nei boschi no?»

5.

La famiglia nel bosco e la mossa che ha fatto precipitare il caso: nell’ordinanza dei giudici si punta il dito contro il servizio de Le Iene

leggi anche
alberto-belli-paci-fiano-intolleranza
POLITICA

Alberto Belli Paci, figlio di Liliana Segre, entra in Forza Italia: «Sono un liberale. Ecco come ha reagito mia madre»

Di Alba Romano
valeria fonte lucarelli
ATTUALITÀ

Caso chat, Valeria Fonte replica alle accuse: «Niente insulti a Mattarella, Segre o il Papa. Guardare nel telefono senza consenso è come guardare nelle mutande» – Il video

Di Cecilia Dardana
luciano belli paci
POLITICA

«Troppa tolleranza per gli intolleranti», il figlio di Liliana Segre dopo la contestazione che ha zittito Fiano a Venezia. L’attacco di Gad Lerner

Di Ugo Milano
roccella segre telefonata
POLITICA

La telefonata della ministra Roccella alla senatrice Segre dopo la frase sulle «gite» ad Auschwitz

Di Stefania Carboni
liliana segre cecilia parodi odio razziale odio ebrei
ATTUALITÀ

«Odio tutti gli ebrei, se vi appendono sarò la prima a sputarvi», Cecilia Parodi condannata dopo la denuncia di Liliana Segre: «Nel suo video odio razziale»

Di Ugo Milano