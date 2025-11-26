Ultime notizie BambiniElezioni RegionaliFemminicidiOrnella VanoniUcraina
ATTUALITÀMarchePesaro

#DaiUnCinqueAPavarotti: la statua del tenore tra i pattinatori fa arrabbiare la vedova

26 Novembre 2025 - 07:55 Alba Romano
embed
pavarotti statua pista ghiaccio
pavarotti statua pista ghiaccio
Nicoletta Mantovani: ora è ridotto a dirigere il traffico

«È una ridicolizzazione di Luciano, una cosa bruttissima». Nicoletta Mantovani, vedova di Pavarotti, si arrabbia per la statua del tenore a Pesaro. Che è stata inglobata dentro la pista di ghiaccio natalizia, installata nella piazza antistante il teatro dedicato a Gioachino Rossini. La statua in bronzo di Pavarotti, quella a grandezza naturale, con il Maestro in abito da concerto e braccia spalancate, inaugurata ad aprile 2024 alla presenza della stessa Mantovani, ora si ritrova a «dirigere il traffico» dei pattinatori. Il Quotidiano Nazionale racconta che Nicoletta è «delusa, arrabbiata e dispiaciuta. Mi dispiace che il Comune abbia permesso una cosa del genere, perché ne va dell’immagine di Luciano, del rispetto nei suoi confronti».

#DaiUnCinqueAPavarotti

«Mi dispiace che il Comune abbia permesso una cosa del genere, perché ne va dell’immagine di Luciano, del rispetto nei suoi confronti», conclude. Il sindaco Andrea Biancani invece ha coniato un hashtag: «#DaiUnCinqueAPavarotti». E ha definito quella di piazzale Lazzarini «la pista di ghiaccio più desiderata d’Italia», emoji inclusa. Conclude Mantovani: «È stato un fulmine a ciel sereno. Non mi aspettavo che un’amministrazione si permettesse di trattare così l’immagine e il ricordo di una persona che ha fatto grande l’Italia nel mondo». Al suo rientro in Italia, la vedova del Maestro chiederà spiegazioni al Comune. Con una conclusione che suona come una sentenza: «Siamo partiti da un omaggio e siamo arrivati alla ridicolizzazione di Luciano. Non va bene. Proprio non va bene».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Famiglia nel bosco: casa acquistata nel 2021 dalla “ragazza dei cani Husky”. I funghi velenosi dietro l’indagine: salvati tutti da un amico che chiamò il 118

2.

La mamma dei bimbi nel bosco, i video da «guaritrice» e il padre che voleva 150 mila euro per le analisi del sangue

3.

«I bambini nel bosco possono tornare in famiglia. Ma i genitori devono collaborare»

4.

MediaWorld e il caso degli iPad venduti a 15 euro. Il consiglio del legale: «Il cliente non accetti l’offerta di versare più soldi»

5.

La famiglia nel bosco e la mossa che ha fatto precipitare il caso: nell’ordinanza dei giudici si punta il dito contro il servizio de Le Iene