«Per farla dimettere bisogna spararle». Minacce social a Daniela Santanchè, la ministra del Turismo: «Identificato l’autore»

È stato identificato l’autore delle minacce social dirette a Daniela Santanchè. A comunicarlo è stata la stessa ministra del Turismo a margine del BizTravel Forum 2025 a Milano. «Ringrazio le forze dell’ordine per il grande lavoro svolto – ha dichiarato -. Sono riuscite a capire chi è, dove abita e quali fossero le sue intenzioni». L’uomo rintracciato è l’utente Facebook che aveva scritto: «Nessuno spara alla Santanchè? Non si dimette? L’unico modo per farla dimettere è prendere un fucile e spararle». Dopo la segnalazione, le autorità sono riuscite a risalire alla sua identità. Santanchè, commentando l’episodio, ha spiegato di essere preoccupata per il «clima d’odio» che porta «a minacciare le persone di morte. Questo lo trovo brutto – ha proseguito la ministra -, ma non fa niente: vado avanti per la mia strada, faccio quello che devo fare e non posso fare altri commenti».

La solidarietà dei colleghi

Solidarietà alla ministra del Turismo da parte del mondo della politica. A partire dal presidente del Senato Ignazio La Russa che in un post ha espresso «vicinanza alla senatrice e amica per le minacce di morte ricevute sui social. Le intimidazioni, gravi e inaccettabili, anche online non vanno mai sottovalutate e sono da condannare sempre con estrema fermezza». Dello stesso tono, il commento della ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati: «Ancora una volta il web è teatro di episodi inaccettabili di violenza che vanno condannati senza esitazione – precisa -. In un Paese civile e democratico non possono esistere “zone franche”: le minacce di morte online costituiscono reato e devono essere perseguite e contrastate con ogni mezzo a disposizione delle autorità».

Foto copertina: ANSA/MATTEO CORNER | La ministra del turismo Daniela Santanchè al Biztravel Furum 2025 al Palazzo del Ghiaccio, Milano 27 Novembre 2025