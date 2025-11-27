La falsa intervista sull’Islam religione principale entro il 2035

Il logo del TG5, il microfono, i volti e i movimenti sono falsi o distorti

Sta circolando su Facebook un breve video che mostra un presunto giornalista del TG5 intervistare un uomo musulmano davanti al Duomo di Milano. Alla domanda se l’Islam diventerà presto la religione dominante in Italia, l’uomo risponde che “non ancora, ma entro il 2035 sarà la religione principale in tutto il mondo”. La clip ha racimolato centinaia di commenti allarmati e indignati e altrettante condivisioni e like.

Per chi ha fretta:

Il video è interamente generato con l’AI : non è un servizio del TG5.

: non è un servizio del TG5. L’account che lo diffonde pubblica contenuti creati artificialmente per generare visualizzazioni .

. Logo TG5, microfono, volti e movimenti sono falsi o distorti.

La previsione del “sorpasso islamico nel 2035” è demograficamente impossibile

Analisi

Il video proviene da una pagina Facebook che si definisce “Diffusore di video per boomer incazzati. Video divertenti e ricostruzioni di fatti realmente accaduti”. In realtà, molti dei contenuti pubblicati sono clip generate con l’intelligenza artificiale, presentate come servizi giornalistici per renderle credibili. Anche in questo caso il finto giornalista dichiara di essere del TG5, anche se un servizio simile non è mai stato registrato. l filmato sfrutta un tema sensibile come quello della religione e dell’immigrazione per suscitare reazioni e aumentare la visibilità della pagina.

Gli indizi dell’Ai

Numerosi dettagli confermano l’origine artificiale: il logo del TG5 è errato, il microfono non corrisponde a quello reale, i volti sono troppo levigati, mentre le espressioni e i movimenti risultano poco naturali.

Inoltre, a dichiarazione secondo cui l’Islam diventerebbe la religione principale nel mondo entro il 2035 è in netto contrasto con i dati reali. Secondo il Pew Research Center, nel 2035 i cristiani resteranno il gruppo religioso più numeroso al mondo (circa 2.7 miliardi), seguiti dai musulmani (circa 2.2 miliardi). Secondo le ultime stime disponibili, i cristiani rimangono la maggioranza sia tra la popolazione complessiva sia tra gli stranieri residenti in Italia, mentre i musulmani costituiscono una minoranza e non esiste alcuna proiezione che indichi un sorpasso.

Conclusioni

Il video dell’uomo intervistato davanti al Duomo non documenta alcun fatto reale: è un contenuto generato con l’intelligenza artificiale e diffuso per creare allarmismo e visualizzazioni.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta