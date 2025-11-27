Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
ESTERIAdolf HitlerAfrica

Namibia, Adolf Hitler vince ancora: l’omonimo del dittatore in consiglio regionale per la quinta volta

27 Novembre 2025 - 23:31 Davide Aldrigo
embed
adolf hitler uunona namibia
adolf hitler uunona namibia
Membro di un partito del centrosinistra su posizioni anticoloniali, il politico locale ha idee ben lontane dal leader nazista. Ecco la storia dietro al nome

Adolf Hitler ha vinto per la quinta volta le elezioni del consiglio regionale. Non nella Germania nazista, ma in Namibia, dove un omonimo del dittatore, che di cognome poi fa Uunona, ha trionfato ancora una volta nella circoscrizione di Ompundja, nella regione di Oshana. Adolf Hitler Uunona manterrà così un seggio che occupa dal 2004, in rappresentanza del partito Swapo (South West Africa People’s Organisation). Secondo quanto riportato da più parti, anche se la Commissione elettorale della Namibia non ha ancora reso noto il conteggio ufficiale dei voti, Uunona avrebbe vinto con un ampio margine. Già nel 2020 il 59enne aveva vinto con l’85% dei voti le elezioni nella piccola circoscrizione, che conta meno di 5.000 residenti.

Nessun rapporto con il dittatore tedesco

In occasione del precedente successo alle urne, nel 2020, Uunona era stato raggiunto dal quotidiano tedesco Bild, al quale aveva raccontato di non avere nulla in comune con il suo omonimo, spiegando che quando suo padre gli ha dato il nome del famoso leader nazista «probabilmente non capiva» cosa significasse. «Da bambino lo vedevo come un nome del tutto normale», ha spiegato in un’altra intervista. «Ho capito solo quando sono cresciuto: quest’uomo voleva sottomettere il mondo intero». Nella vita di tutti i giorni l’uomo si fa chiamare Adolf Uunona, ma sostiene di non avere intenzione di cambiare nome, perché è «troppo tardi».

Il lavoro dell’Adolf Hitler namibiano

In effetti, anche la sua appartenenza politica e il suo lavoro come consigliere regionale testimoniano valori molto lontani dall’ideologia dell’Adolf Hitler tedesco. In particolare, i media nazionali hanno lodato il suo impegno contro l’apartheid. Il partito di centro-sinistra a cui Uunona è affiliato, Swapo, ha infatti le sue origini nel movimento di liberazione della Namibia e si batte per una politica anticoloniale, che rifiuta la governance a maggioranza bianca. Una possibile spiegazione nel nome del politico potrebbe invece essere riconducibile al fatto che la Namibia era un tempo colonia tedesca e parte dell’Africa sud-occidentale tedesca, pertanto, nomi germanici come Adolf sono ancora comuni.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, i due soldati colpiti sono vivi ma «in condizioni critiche». La furia di Trump, il sospetto dell’agguato – I video

2.

Creduta morta, bussa dall’interno della bara poco prima di venire cremata: «Doveva donare gli organi»

3.

Metteva diuretici nei caffè ai colloqui di lavoro del ministero e impediva di andare al bagno: la denuncia di 250 donne contro un ex funzionario francese

4.

La fatica di Trump alla Casa Bianca: i pisolini in riunione, gli impegni pubblici «mai prima delle 12»

5.

La Svizzera chiede i danni agli attivisti della Flotilla: fino a 1.100 euro per l’assistenza consolare dopo l’arresto in Israele

leggi anche
FACT-CHECKING

Il falso servizio del TG5 “9 mariti su 10 accettano i tradimenti delle mogli”

Di Marianna Satta
ESTERI

Le condizioni di Putin sull’Ucraina: «Donbass e Crimea alla Russia o la guerra continua». E difende l’inviato di Trump Witkoff

Di Ugo Milano
POLITICA

Dopo Francia e Germania torna la leva militare anche in Italia? Crosetto: «Presto il piano in Consiglio dei ministri, sarà volontaria» – Il video

Di Alba Romano
SCIENZE E INNOVAZIONE

Un italiano sulla Luna (con un francese e un tedesco), l’annuncio dell’Agenzia spaziale europea sulla missione con la Nasa

Di Diego Messini