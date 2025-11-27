Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Schlein: "Rapporto Svimez parla di calo potere acquisto, serve salario minimo, ma Meloni lo blocca" – Il video

27 Novembre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2025 "Il rapporto Svimez chiarisce che il potere d'acquisto dei salari degli italiani è sceso di 10 punti dal 2021, specialmente al Sud, meno al nord, 8,2, ma è comunque tanto. In altri Paesi quello che ha aiutato le famiglie a reggere il peso dell'inflazione e il caro bollette è stato il salario minimo, che qui ancora dobbiamo approvare perché la destra continua a bloccare la nostra iniziativa che porteremo avanti" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della presentazione del libro "Il libro segreto di Casapound". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Nordio e il caso dei bambini nel bosco: «Pronto a esercitare i poteri disciplinari sui giudici». I dubbi del ministro sulle «azioni estreme»

2.

Salvini spiega perché il centrodestra ha bloccato il ddl stupri: «Vogliamo evitare vendette»

3.

Educazione sessuale all’asilo, FdI contro Silvia Salis: «Indecente, vuole scalare il Pd sulla pelle dei bambini?»

4.

L’analisi del voto delle elezioni regionali: «Ora rischio pareggio alle politiche»

5.

Violenza sessuale, il nodo del consenso. Roccella: «Il rischio è il rovesciamento dell’onere della prova». Nordio: «Fiducioso che ci sarà l’ok»