Macron vuole vietare i cellulari agli studenti del liceo: «Sono diventati dipendenti, come da una droga»

28 Novembre 2025 - 15:12 Ugo Milano
Il divieto è già in vigore nelle scuole medie

Durante un incontro con i lettori del gruppo Ebra a Mirecourt, nei Vosgi, Emmanuel Macron ha dichiarato di voler estendere il divieto, già in vigore nelle scuole medie, degli smartphone nei licei a partire dal prossimo anno scolastico. Macron ha collegato la scelta anche ai segnali d’allarme sul benessere psicologico.

Il presidente ha descritto un quadro preoccupante: «Abbiamo un’impennata della solitudine e, fondamentalmente, un problema di salute mentale tra i nostri giovani», ha dichiarato Macron durante il suo intervento, sostenendo una correlazione con l’uso eccessivo degli smartphone da parte dei ragazzi: «Sono diventati dipendenti, come da una droga».

Il telefono è formalmente vietato nelle scuole medie dalla legge del 2018, ma il rispetto della norma è spesso complicato. Il programma Portable en pause, introdotto durante lo scorso anno scolastico, obbliga gli studenti a lasciare lo smartphone in armadietti o custodie durante le lezioni.

