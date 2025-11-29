Airbus ferma 6 mila aerei A320 per un bug del software: «Danneggiato dalle radiazioni solari»

L'azienda ha chiesto il rientro degli aeromobili per gli aggiornamenti. L'A320 è l'aereo più venduto al mondo. L'incidente del 30 ottobre ha rivelato il problema

Airbus ha chiesto ieri di aggiornare il software di controllo degli aeromobili del tipo A320, che potrebbe essere stato danneggiato da un’intensa attività di radiazioni solari. Secondo alcune fonti, oltre all’aggiornamento del software, potrebbe essere necessario anche un riallineamento dell’hardware, che porterebbe a pesanti interruzioni dell’operatività. Le compagnie aeree indiane IndiGo, Air India e Air India Express hanno annunciato che tra i 200 e i 250 voli subiranno ritardi o cancellazioni a seguito della richiesta di Airbus.

I voli cancellati

In totale le compagnie aeree indiane dispongono di circa 560 aeromobili della famiglia A320, ma non hanno rivelato il numero di aeromobili interessati. Airbus ha reso noto in un comunicato che l’analisi di un recente evento che ha coinvolto un aeromobile A320 ha rivelato che un’intensa radiazione solare può corrompere i dati critici per il funzionamento dei comandi di volo. «Ci scusiamo per l’inconveniente causato e collaboreremo a stretto contatto con gli operatori, mantenendo la sicurezza come priorità assoluta e prioritaria», ha dichiarato il produttore di aeromobili aggiungendo di avere chiesto alle autorità aeronautiche di tutto il mondo di chiedere agli operatori un’immediata azione precauzionale tramite un’allerta.

In Giappone

La compagnia aerea giapponese All Nippon Airways (ANA) ha cancellato 95 voli domestici nella giornata di sabato. Il problema ha riguardato nello specifico 34 jet A320 della compagnia nipponica che richiedono un aggiornamento urgente del software di bordo. Le cancellazioni hanno coinvolto circa 13.200 passeggeri, principalmente in transito dall’aeroporto di Haneda a Tokyo, ma anche da scali minori come Akita, Saga e Tottori. Airbus ha confermato che il difetto è riconducibile a un’anomalia causata dalle radiazioni solari, in grado di corrompere i dati essenziali per il controllo del volo.

L’episodio

L’allarme è scattato dopo un episodio verificatosi a ottobre, quando un A320 di JetBlue ha subìto un’inattesa picchiata durante il volo. Japan Airlines (JAL), l’altro vettore nazionale, ha comunicato di non essere stato interessato dall’incidente, in quanto la sua flotta non presenta lo stesso tipo di vulnerabilità software. ANA assicura di essere in stretto contatto con Airbus per completare gli aggiornamenti e ripristinare il regolare servizio nel minor tempo possibile. Nel frattempo, la compagnia ha attivato procedure di assistenza ai passeggeri, con opzioni di riprotezione su altri voli o rimborso integrale.

6.000 aeromobili A320

In totale Airbus ha annunciato il richiamo di circa 6.000 aeromobili A320 per sostituire urgentemente il software di controllo. Il produttore di aeromobili europeo ha annunciato in un comunicato di aver chiesto a tutti i clienti che utilizzano questo software di «interrompere immediatamente i voli» dopo aver analizzato il guasto tecnico. L’incidente si è verificato il 30 ottobre su un volo JetBlue tra Cancùn, in Messico, e Newark, vicino a New York. L’aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida. L’analisi dell’incidente ha rivelato che le intense radiazioni solari potrebbero corrompere i dati essenziali per il funzionamento dei controlli di volo, ha riferito il gruppo europeo.

I tempi

Per la maggior parte degli aeromobili, l’aggiornamento software alla versione precedente richiederà alcune ore. Tuttavia, per circa mille aeromobili ciò comporterà la sostituzione dell’hardware del computer. L’operazione richiederà settimane, ha dichiarato una fonte vicina alla questione. Il sistema interessato è un computer di controllo dell’elevatore (ELAC) prodotto da Thales. Il fornitore di Airbus ha chiarito di non essere responsabile del problema: «La funzionalità in questione è supportata da un software che non è di responsabilità di Thales». Airbus non ha specificato quale azienda abbia progettato e aggiornato il software.

Cos’è l’Airbus 320

L’Airbus A320, entrato in servizio nel 1988, è l’aereo più venduto al mondo. A fine settembre, Airbus aveva consegnato 12.257 A320, rispetto ai 12.254 Boeing 737. JetBlue ha rifiutato di commentare l’incidente, ma ha spiegato di aver già iniziato le modifiche necessarie su «alcuni A320» e su alcuni A321. Air France ha dichiarato di aver cancellato 35 voli venerdì e di star ancora contando il numero esatto per sabato. «I clienti interessati dalle cancellazioni vengono avvisati individualmente tramite SMS ed e-mail», ha dichiarato un portavoce.