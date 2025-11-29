Meloni: Sam Gamgee mio personaggio preferito Signore Anelli, senza di lui Frodo avrebbe fallito – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2025 Samvise Gamgee, detto Sam, è un personaggio del Signore degli Aneli, libro dello scrittore inglese J. R. R. Tolkien spesso citato dalla premier Meloni. "È il mio personaggio preferito perché fa più di Frodo, ma sa già che nessuno lo ricorderà nel futuro. Lo fa perché è giusto", lo ha detto Meloni al convegno di Noi moderati. Noi Moderati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev