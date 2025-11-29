Questo non è un cannone elettromagnetico cinese: il video è generato con l’AI

La trasparenza durante lo sparo e altri elementi provano che il contenuto non è autentico

Circola sui social un breve video che ritrae un presunto cannone posizionato in un’area semidesertica sparare contro quella che sembra una sorta di torre. Che venga diffuso da account di lingua italiana, inglese o russa, il contenuto delle didascalie che accompagnano il video è più o meno sempre lo stesso, sostenendo che la Cina starebbe testando «un nuovo livello di potenza elettromagnetica» e che avrebbe costruito «un cannone elettromagnetico in grado di lanciare proiettili a velocità vicine a Mach 7», cioè sette volte la velocità del suono. In alcuni post si cerca di entrare nel dettaglio della tecnologia, in altri si dice solo che questo tipo di arma «piega le leggi della fisica». Tuttavia, il video è un falso.

Per chi ha fretta

Il video è generato con l’intelligenza artificiale : lo si capisce da numerosi dettagli, come la trasparenza del cannone al momento dello sparo e la presenza di persone e altri elementi la cui posizione non rimane coerente nel video.

: lo si capisce da numerosi dettagli, come la e la presenza di persone e altri elementi la cui posizione non rimane coerente nel video. Il video è reperibile su YouTube con il titolo “U.S. Military Beam Weapon Test“, cioè “Test dell’arma a raggi dell’esercito americano”. Risale al 1° novembre e riporta diversi contrassegni del fatto che sia stato realizzato con l’Ai.

Analisi

Basta uno sguardo attento per notare dettagli che non tornano nel video del cannone. Al momento dello sparo il bagliore del proiettile è visibile dalla parte posteriore del cannone, come se la bocca da fuoco (la “canna” del cannone) diventasse improvvisamente trasparente o fosse aperta da entrambi i lati. Entrambe opzioni impossibili.

Inoltre, a destra del cannone (o a sinistra se il video è specchiato), si vedono degli elementi che si comportano in modo anomalo, come persone che camminano, spariscono e ricompaiono in altri punti, così come una sorta di “scatola” che si solleva due volte senza nessuna correlazione con l’esplosione del proiettile.

Al momento dello sparo il cannone diventa trasparente ed è possibile vedere lo sfondo che prima era coperto

Il video originale

Se si cerca di risalire all’autore del video originale si arriva a un canale Youtube, Gukzzang, apparentemente localizzato in Corea del Sud. Tutti hanno come oggetto apparecchiature militari, navi da guerra, caccia, elicotteri, cannoni e persino robot fantascientifici che sembrano provenire da manga e anime giapponesi o veicoli “quadrupedi” come quelli dei film di Star Wars. Molti di questi video riportano nel titolo l’hashtag #ai, oltre che il banner di YouTube “Contenuti sintetici o alterati“. Entrambi i contrassegni sono riportati a corredo del video del cannone elettromagnetico.

Diverse indicazioni sul video originale confermano che è stato generato digitalmente

Il cannone elettromagnetico “a rotaia”

Anche se il video è generato con l’intelligenza artificiale, il cannone elettromagnetico è oggetto di studi e ricerche. La definizione più corretta è “cannone a rotaia” (railgun) e deve il suo nome ai binari su cui è montato. L’interazione tra i campi magnetici generati dalle rotaie e la corrente fatta passare attraverso il proiettile è ciò che permette il lancio ad altissime velocità, superiori a quelle del suono. Come si intuisce, non vi è nulla nella fisica sottostante al cannone che sfidi o violi i principi scientifici consolidati. I veri ostacoli ingegneristici per questo tipo di tecnologia sono piuttosto i requisiti di alimentazione, l’erosione dei componenti esposti alle correnti, la gestione termica e i vincoli di dimensioni e peso.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento delle ricerche è noto che Cina, Giappone, Stati Uniti, Regno Unito e, in anni più recenti, anche l’India, abbiano lavorato o stiano lavorando allo sviluppo di cannoni a rotaia. Quello che non è noto è a che punto siano arrivate le ricerche dei singoli Paesi. Uno degli annunci più recenti arriva dal Giappone: il 17 ottobre 2023, l’Agenzia per le acquisizioni, la tecnologia e la logistica (Atla) aveva comunicato sul proprio account ufficiale X di aver «completato il primo test al mondo di sparo da bordo nave con un cannone elettromagnetico», pubblicando un video che mostrava un cannone elettromagnetico che sparava colpi nell’oceano da una nave e promuovendo «l’impiego tempestivo della tecnologia del cannone a rotaia».

Conclusioni

Il video del cannone elettromagnetico è generato con l’intelligenza artificiale. Lo dimostrano alcuni elementi del video e la fonte originale, un canale YouTube dove è esplicitamente dichiarato. Video a parte, la tecnologia del cannone a rotaia esiste davvero ed è materia di ricerca e sperimentazione in alcuni Paesi, tra cui la Cina. Nei test effettuati, il proiettile ha effettivamente superato la velocità del suono di molte grandezze, ma l’intera descrizione del fenomeno è pienamente riconducibile entro il perimetro delle leggi della fisica.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.