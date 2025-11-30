Dà un calcio al tifoso che lo contesta, la follia di un giocatore del Bari. Poi il caos sul volo tra squadra e supporter: la rissa in cabina – Il video

Alta tensione all'aeroporto di PIsa, dopo la pesante sconfitta a Empoli per la squadra pugliese. Il gesto folle di un giocatore contro un tifoso, la tensione sul volo Ryanair partito in ritardo

La rabbia dei tifosi del Bari era già palpabile in aeroporto a Pisa, dove un gruppo ha fatto partire un applauso per deridere la squadra in partenza per la Puglia. Ed è stato in quell’occasione che anche un giocatore della squadra biancorossa ha perso il controllo, sferrando un calcio verso un tifoso, come riporta Repubblica. La tensione è schizzata a bordo del volo Ryanair che riportava il gruppo squadra e qualche tifoso a Bari, come mostrano i video sui social. Momenti di alta tensione nella serata di sabato 29 novembre, dopo la rovinosa sconfitta per 5-0 a Empoli nella prima gara della gestione del nuovo tecnico Vincenzo Vivarini, subentrato all’esonerato Fabio Caserta. La squadra è stata applaudita ironicamente e schernita con un coro all’ingresso nel velivolo, con diverbi degenerati in spintoni reciproci.

L’intervento della polizia

A riportare la situazione alla normalità è stato l’intervento di polizia e agenti della Digos. I passeggeri sono stati fatti scendere per qualche minuto dal mezzo, prima di risalire regolarmente sul volo diretto nel capoluogo pugliese, partito con 30 minuti di ritardo. All’arrivo nello scalo barese il volo è stato accolto sulla pista da una volante della polizia. Sull’aereo erano presenti anche lo staff tecnico e alcuni dirigenti del Bari, tra cui il direttore sportivo Giuseppe Magalini e il suo vice Valerio Di Cesare, che nel dopo gara avevano chiesto scusa alla piazza sportiva per la prestazione indecorosa nello stadio toscano. Solo l’ultimo episodio di una stagione già di per sé imbarazzante.

Crisi profonda in zona playout

La contestazione nei confronti del Bari, oggi in piena crisi di risultati con sei sconfitte nelle prime 13 partite del campionato di B e in zona playout con appena 13 punti, era iniziata già all’interno dello stadio Castellani di Empoli. I 650 tifosi pugliesi presenti a fine partita avevano fischiato i giocatori e avuto un confronto verbale con loro ai piedi del settore ospiti. All’interno dell’area partenze dell’aeroporto Galileo Galilei di Pisa, i tesserati biancorossi erano stati invitati ad «andare a lavorare» da alcuni sostenitori. Su indicazione della Digos, il gruppo squadra aveva atteso la partenza del volo in un’ala riservata dell’aeroporto. La squadra tornerà in campo il 4 dicembre in trasferta per il recupero della gara contro la Juve Stabia.