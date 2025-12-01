Assalto a La Stampa, Rampelli: Parole di Albanese? "Forse la più grave tra sue affermazioni" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 "C'è un clima di radicalizzazione, spesso figlia della semplificazione dell'idioma. Il linguaggio si è semplificato diventando preda dell'aggressività. Per quanto riguarda le parole di Francesca Albanese, quella è una delle sue dichiarazioni improvvide per cui noi le avevamo criticata. Forse è la sua dichiarazione più grave. Ma dobbiamo essere ottimisti, perché l'inflazione dei social ha raggiunto il suo picco e ora sta declinando" così il vicepresidente della Camera Rampelli, a margine dell'evento sui 75 anni di Agi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev