Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Assalto a La Stampa, Rampelli: Parole di Albanese? "Forse la più grave tra sue affermazioni" – Il video

01 Dicembre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 "C'è un clima di radicalizzazione, spesso figlia della semplificazione dell'idioma. Il linguaggio si è semplificato diventando preda dell'aggressività. Per quanto riguarda le parole di Francesca Albanese, quella è una delle sue dichiarazioni improvvide per cui noi le avevamo criticata. Forse è la sua dichiarazione più grave. Ma dobbiamo essere ottimisti, perché l'inflazione dei social ha raggiunto il suo picco e ora sta declinando" così il vicepresidente della Camera Rampelli, a margine dell'evento sui 75 anni di Agi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni sceglie Jeff Bezos per le forniture di beni a Palazzo Chigi. Dalla carta ai mobili da ufficio alle cineprese tutto da Amazon per 135 mila euro

2.

Niente presepe al Comune di Genova, la sindaca Salis vuole il «villaggio di Babbo Natale». Insorge il centrodestra: «Vuole cancellare il Natale»

3.

Francesca Albanese e l’irruzione ProPal alla Stampa, la frase che scatena la polemica: «Violenza sbagliata, ma sia monito per i giornali»

4.

Conte sfida Schlein: «Ok al confronto con Meloni ad Atreju». E Casalino attacca la dem: «Ha sbagliato tutto»

5.

Crosetto torna sulla leva militare: «Non capisco lo stupore. Bellicismo? Provocazione stupida e falsa»