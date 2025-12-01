Mattarella: "Unione Europea oggi sconta gli effetti della mancanza di difesa comune" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 "Lo stesso vale per la difesa europea e per l’architettura di sicurezza del continente. La mancata realizzazione della Difesa comune europea, ipotizzata da oltre settant’anni a partire dal Trattato di Parigi del 1952, sino alle conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki del dicembre 1999, che prevedeva, entro il 2003, che gli Stati membri fossero in grado di schierare forze militari fino a 50mila o 60mila uomini capaci di svolgere l'insieme dei compiti di Petersberg, manifesta oggi tutte le drammatiche conseguenze dell’inazione nel processo d’integrazione. Nel mutato quadro geopolitico, l’Unione sconta oggi un ritardo che impone urgenza e visione, anche per ridurre le attuali carenze strategiche" così il Presidente Mattarella, intervenendo all'incontro al forum di dialogo Italia-Spagna al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev