Qual è la migliore passata di pomodoro che puoi comprare al supermercato? La classifica di Gambero Rosso

La realtà leader nella critica enogastronomica ha fatto un blind test dicendo la sua sui più noti marchi

La casa editrice Gambero Rosso ha stilato una top five sulle migliori passate che si possono trovare nei supermercati italiani. L’indagine di una realtà leader nella critica enogastronomica è stata eseguita con un blind test, ovvero l’assaggio da parte del critico senza conoscere la marca del prodotto. Al quinto posto c’è il marchio Rodolfi. L’azienda di Vicofertile, in provincia di Parma passa il vaglio della giuria con la Fior di passata definita «schietta e caratteristica». Senza la «spunta acidula che si riscontra specialmente da crudo (nella ricetta presente un correttore di acidità). Con la cottura sfoggia in modo più nitido i tratti identitari delle solanacee giunte a maturità». Al quarto c’è la “Passata di Pomodoro di Vitale”, definita dolce-acido-sapida. La distribuzione campana si appoggia su una filiera costruita «alle pendici del Vesuvio». «L’esemplare preso in esame si fa notare per un rosso mediamente lucido e intenso, insieme a una consistenza tanto rustica quanto materica», spiegano.

Petti è al terzo posto mentre al secondo ci finisce

Petti è la passata che si aggiudica il bronzo. L’azienda di Venturina Terme, in provincia di Livorno, è stata scelta per la Passata extrafine, con un pomodoro dall’agro nocerino sarnese. Neanche la modesta acidità acetica riesce a compromettere l’incisività delle note fruttate dolci, che qui rimandano pure alla mela, spiegano da Gambero Rosso. Al secondo posto l’argento va alla “Pomodorissimo di Santa Rosa“. «Dal colore alla tessitura, dal grado di intensità al gusto, l’analisi sembra suggerire delle caratteristiche che ne fanno un prodotto “naturale”, che evoca le conserve di pomodoro fatte in casa, a ricordare il momento della raccolta in campagna».

Il podio va a Cirio

Chi vince nella classifica stilata da Gambero Rosso è invece la Cirio. L’azienda torinese, fondata da Francesco Cirio nel 1856, è in vetta con la Passata di Pomodoro Verace. Vince perché «il profilo aromatico è dei più eloquenti: le note di pomodoro maturo sono nitide sia all’olfatto che al gusto, senza risultare mai spigolose. L’acidità in effetti è contenuta; contribuisce a pulire il palato e coesiste all’interno di un quadro organolettico ordinato».

Chi ha scelto le migliori passate

Al blind test hanno partecipato Gabriella Ciofetta (assaggiatrice esperta di olio di oliva), Indra Galbo (redazione Gambero Rosso), Eugenio Marini (redazione Gambero Rosso), Mara Nocilla (redazione Gambero Rosso), Tiziano Noro (sous chef ristorante Ineo), Sabrina Pupillo (tecnologa alimentare, esperta di analisi sensoriale). Le altre posizioni: al sesto posto c’è Mutti, al settimo Casa Coricelli, all’ottavo De Rica e al nono Sarchio.

