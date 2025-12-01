Stefanie Pieper: l’influencer ritrovata morta in un bosco dentro una valigia in Slovenia

Era una beauty influencer con tanti follower su Instagram. Il suo ex fidanzato ha confessato l'omicidio

Stefanie Pieper, truccatrice e beauty-influencer con molti follower su Instagram, è stata ritrovata stipata in una valigia e seppellita in un bosco in Slovenia. La donna era scomparsa una settimana fa dopo un rientro all’alba nel suo appartamento a Graz in Austria. Alle 7 del mattino aveva scritto su Whatsapp a un amica dicendole di aver intravisto una figura inquietante nella tromba delle scale. Poi non si era presentata a uno shooting fotografico. Nell’appartamento della ragazza la polizia aveva trovato il suo golden retriever Marlow e il suo ex fidanzato Patrik M. (o Marko M. secondo altre fonti), un buttafuori trentunenne di origine slovena.

La relazione

La polizia ha rinvenuto tracce di sangue sul telaio di una porta. I testimoni hanno riferito di un litigio al mattino di domenica. Poi hanno visto l’uomo allontanarsi con un oggetto voluminoso. Il suo ex fidanzato aveva attraversato quel giorno il confine con la Slovenia. Poi era tornato in Austria. Lunedì 24 novembre la polizia l’ha fermato. Aveva tentato di dare alle fiamme la sua Volkswagen Golf rossa, parcheggiata nei pressi del casinò Mond di Sentilj, a pochi passi dalla frontiera con l’Austria. Poi è stato estradato. Intanto i cani molecolari della polizia slovena avevano scandagliato alcune proprietà nei pressi di Maribor appartenenti alla famiglia del sospettato.

L’arresto

Lui è finito nel carcere di Graz-Jakomini. Dopo l’interrogatorio ha cominciato a collaborare e gli inquirenti avevano subito rivelato che c’erano stati degli importanti «progressi nelle indagini» sulla scomparsa di Stefanie Pieper. Sabato, su indicazione dell’uomo — che ha gradualmente ammesso «di aver avuto qualcosa a che fare con la scomparsa della donna» per poi confessare — è stato infine trovato il corpo della influencer, che era stato nascosto all’interno di una valigia. L’uomo ha portato il corpo sulla sua Golf e poi seppellito la valigia in un bosco nei pressi di Majšperk, nella Slovenia nord-orientale.