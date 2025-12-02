Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
Danilo Gallinari si ritira, l’addio senza rimpianti al basket: «Ho avuto la carriera che ho sempre sognato» – Il video

02 Dicembre 2025 - 17:35 Giovanni Ruggiero
embed
L'annuncio a 37 anni dell'ala azzurra dopo una lunga carriera in Nba dal 2008 al 2014. Il finale a Porto Rico che gli ha regalato la vittoria del campionato e ora la decisione più difficile ma inevitabile. Il saluto ai tifosi con un video sui social carico di emozioni e ricordi

Danilo Gallinari ha annunciato il ritiro a 37 anni dal basket giocato. In un lungo post su Instagram, il Gallo ha spiegato così i motivi della sua decisione: «Oggi, con il cuore colmo di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita attraverso duro lavoro, sacrifici, vittorie, sconfitte, compagni di squadra che sono diventati fratelli, la guida dei miei allenatori e, naturalmente, la famiglia e gli amici che mi sono stati accanto in ogni fase del percorso».

«Un viaggio incredibile»

L’ala azzurra ricorda quanto la sua carriera sia stata «un viaggio incredibile, ricco di innumerevoli ricordi che porterò con me per il resto della mia vita. A chi ha creduto in me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto e a chi ha condiviso ogni momento con me: grazie, dal profondo del mio cuore. Non vedo l’ora di iniziare il prossimo capitolo».

La carriera

Gallinari con la nazionale italiana ha partecipato ai campionati europei 2011, 2015 e 2025, ai campionati mondiali del 2019 e ai Giochi di Tokyo 2020. Dal 2008 al 2024 ha giocato in Nba con i New York Knicks, i Denver Nuggets, i Los Angeles Clippers, gli Oklahoma City Thunder, gli Atlanta Hawks, i Boston Celtics, i Washington Wizards, i Detroit Pistons e i Milwaukee Bucks.

Nella scorsa stagione, il Gallo si è anche tolto la soddisfazione di vincere il suo unico campionato in carriera a Porto Rico con i Vaqueros de Bayamon. Con la squadra portoricana ha anche portato a casa il titolo di Mvp delle finali. La sua avventura sull’isola era iniziata a gennaio 2025, conclusa con la vittoria che ha preceduto l’addio al basket giocato.

