Si schiaccia la mano nella porta del nido comunale: alla bimba di 2 anni amputano una falange. Giallo sui soccorsi: denunciate le maestre

02 Dicembre 2025 - 12:03 Giovanni Ruggiero
I soccorsi sarebbero arrivati in ritardo secondo i genitori della bambina, operata al Santobono di Napoli dopo l'incidente nel nido comunale di Maiori, sulla Costiera Amalfitana. Sul caso indagano i carabinieri

Hanno dovuto amputare una falange a una bambina di 2 anni rimasta vittima di un incidente in un asilo nido comunale a Maiori, in provincia di Salerno. Lo scorso giovedì, la bambina si sarebbe chiusa accidentalmente la mano nella porta del bagno della scuola. Secondo Repubblica, i genitori avrebbero già sporto denuncia, lamentando il ritardo con cui dal nido avrebbero chiamato i soccorsi.

La bambina sarebbe stata soccorsa nell’immediato dalle educatrici del nido, che hanno chiamato il padre. La chiamata al 118 però sarebbe partita solo dal genitore, secondo Today La bimba è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santobono di Napoli. I medici hanno dovuto operare la bambina e amputare la falange dell’indice della mano destra.

I carabinieri della compagnia di Amalfi hanno avviato le indagini per chiarire che cosa sia successo all’interno della struttura. Sui fatti sono state già sentite le educatrici. E saranno valutate sotto il profilo tecnico e della sicurezza le porte del nido.

