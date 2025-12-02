Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
ATTUALITÀCampaniaGiovaniInchiesteNapoliOmicidi colposiRistoranti

Napoli, oggi la sentenza sul ragazzo morto dopo aver mangiato sushi

02 Dicembre 2025 - 08:35 Alba Romano
embed
luca piscopo sushi
luca piscopo sushi
Luca Piscopo è deceduto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di sofferenze

Si svolgerà oggi 2 dicembre l’ultima udienza del processo sulla morte di Luca Piscopo. Il ragazzo di quindici anni è deceduto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di sofferenze in seguito a una presunta intossicazione alimentare dopo aver mangiato Sushi in un locale “all you can eat” del Vomero. A decidere sarà la giudice Giuliana Taglialatela. A processo sono finiti il titolare del ristorante dove il ragazzo aveva pranzato insieme con quattro amiche (alcune delle quali presentarono gli stessi sintomi, ndr) e il medico di famiglia.

Secondo l’accusa, la morte di Luca, avvenuta per miocardite, sarebbe collegata alla salmonellosi che il ragazzo e le sue amiche avrebbero contratto consumando cibo in quel locale. Non solo, per i consulenti dei PM l’adolescente si sarebbe potuto salvare se curato in tempo. Oggi sono previste le repliche dei legali della difesa, poi la sentenza. «Spero che ci sia una condanna esemplare per entrambi», ha dichiarato ai microfoni della TGR Campania della RAI la sorella della vittima, Fatima Piscopo, nel corso della trasmissione Buongiorno Regione. «È giusto per la società, per le altre mamme affinché non soffrano come sto soffrendo io. Però, null

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Addetta alle pulizie dà del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma: il club la licenzia, lei lo trascina in tribunale

2.

Recuperati in tuta e scarpe da ginnastica a 3000 metri, l’incoscienza di cinque turisti sulle Dolomiti salvati dal Soccorso alpino: «Un miracolo»

3.

Addetta alle pulizie licenziata per aver dato del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma, parla a Open il presidente del club: «Ecco perché l’abbiamo mandata via». La replica del legale di lei

4.

David Parenzo contro Francesca Albanese: «Merita un processo per istigazione all’odio». E lei ribatte: «Mi criticano perché faccio paura»

5.

Garlasco, le foto inedite di Andrea Sempio davanti alla villetta di Chiara Poggi il giorno dell’omicidio: negli scatti anche le gemelle Cappa