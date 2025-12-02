«Netanyahu ha chiesto aiuto a Trump per la sua richiesta di grazia», la rivelazione di due funzionari americani

La richiesta del premier israeliano di un sostegno più incisivo da parte del tycoon nel processo per corruzione

Benjamin Netanyahu avrebbe chiesto a Donald Trump un sostegno più incisivo nella sua richiesta di grazia al presidente israeliano Isaac Herzog. A rivelarlo sono due funzionari statunitensi e un funzionario israeliano ad Axios, che descrivono una lunga telefonata intercorsa ieri tra i due leader in cui, accanto ai dossier su Gaza e Siria, il premier israeliano avrebbe affrontato anche il nodo cruciale del processo per corruzione che lo riguarda. Secondo le fonti americane, Netanyahu avrebbe sollecitato Trump a non limitarsi al supporto già espresso, ma a intervenire con maggiore forza politica e visibilità. Trump, da parte sua, avrebbe ribadito di credere che la strada della grazia possa andare a buon fine, pur evitando qualsiasi impegno a compiere ulteriori passi. Una versione differisce, però, ed è quella fornita da un funzionario israeliano, secondo cui sarebbe stato lo stesso Trump (e non Netanyahu) a introdurre l’argomento, con l’intesa di proseguire le discussioni nelle prossime settimane.

La richiesta di grazia di Netanyahu

La richiesta di grazia del premier israeliano al presidente è arrivata nei giorni scorsi, dopo settimane di pressing da parte dello stesso Trump. Il capo di governo dello Stato ebraico ha sottoscritto una richiesta formale il 30 novembre. «Accettare questa richiesta consentirà al primo ministro di dedicare tutto il suo tempo, le sue capacità e le sue energie al progresso di Israele in questi tempi critici e ad affrontare le sfide e le opportunità che lo attendono», si legge nel documento di 111 pagine redatto nei giorni scorsi da Amit Hadad, avvocato di Netanyahu.