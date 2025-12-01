Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
Trump chiama Netanyahu: «Smilitarizzare la Striscia di Gaza»

01 Dicembre 2025 - 19:26 Alba Romano
Presto il premier israeliano dovrebbe raggiungere la Casa Bianca. L'invito del presidente Usa, in vista «dell'espansione degli accordi di pace nella regione»

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è stato invitato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a recarsi prossimamente alla Casa Bianca. Lo ha reso noto l’ufficio del premier israeliano citato da Ynet, precisando che l’invito è giunto durante una conversazione telefonica tra i due leader.

Di cosa hanno parlato Trump e Netanyahu

Entrambi «hanno sottolineato l’importanza e l’impegno per il disarmo di Hamas e la smilitarizzazione della Striscia di Gaza, e hanno discusso dell’espansione degli accordi di pace nella regione». La conversazione è avvenuta dopo l’appello al dialogo del presidente americano all’indomani degli scontri armati nel villaggio siriano di Beit Jann. «È molto importante che Israele mantenga un dialogo forte e sincero con la Siria e che non accada nulla che possa interferire con l’evoluzione della Siria verso uno Stato prospero», ha scritto il tycoon su Truth Social.

