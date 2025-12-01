Trump chiama Netanyahu: «Smilitarizzare la Striscia di Gaza»

Presto il premier israeliano dovrebbe raggiungere la Casa Bianca. L'invito del presidente Usa, in vista «dell'espansione degli accordi di pace nella regione»

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è stato invitato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a recarsi prossimamente alla Casa Bianca. Lo ha reso noto l’ufficio del premier israeliano citato da Ynet, precisando che l’invito è giunto durante una conversazione telefonica tra i due leader.

Di cosa hanno parlato Trump e Netanyahu

Entrambi «hanno sottolineato l’importanza e l’impegno per il disarmo di Hamas e la smilitarizzazione della Striscia di Gaza, e hanno discusso dell’espansione degli accordi di pace nella regione». La conversazione è avvenuta dopo l’appello al dialogo del presidente americano all’indomani degli scontri armati nel villaggio siriano di Beit Jann. «È molto importante che Israele mantenga un dialogo forte e sincero con la Siria e che non accada nulla che possa interferire con l’evoluzione della Siria verso uno Stato prospero», ha scritto il tycoon su Truth Social.