Pavarotti circondato da una pista di pattinaggio: la polemica sulla statua di Pesaro finisce sui media internazionali

02 Dicembre 2025 - 23:30 Ugo Milano
Dopo aver scontentato la vedova Mantovani, la scelta della città attira l'attenzione anche oltreconfine

È diventata un caso (internazionale) l’attrazione natalizia pensata dalla città di Pesaro nelle scorse settimane, una pista da ghiaccio attorno alla statua in bronzo dedicata al tenore Luciano Pavarotti. Il Maestro, rappresentato a grandezza naturale con le braccia spalancate in abito da concerto, ora sembra quasi dirigere il traffico dei pattinatori che, secondo il progetto iniziale del Comune, erano persino invitati a dargli il cinque, con tanto di hashtag ufficiale #DaiUnCinqueAPavarotti. La reazione di Mantovani nei giorni scorsi non è tardata ad arrivare. «È una ridicolizzazione di Luciano, una cosa bruttissima», aveva denunciato la vedova. Ma il caso non si è limitato a Pesaro. Ora è diventato di interesse internazionale.

Il caso sui giornali internazionali

In Germania, Die Welt ha titolato «Pavarotti auf der Eisbahn: Denkmal sorgt für Ärger», ovvero «Pavarotti sulla pista di ghiaccio: il monumento scatena la rabbia», e ha raccontato il malcontento per l’uso della statua nella pista di ghiaccio. Anche Der Spiegel ha riportato il caso, sottolineando come l’attrazione natalizia sia stata percepita come una vera e propria burla. Oltreconfine, in Inghilterra, The Telegraph ha rincarato la dose nei confronti del sindaco Andrea Biancani, raccontando come il primo cittadino abbia aggravato la situazione pubblicando un’immagine manipolata della statua con una mazza da hockey, invitando ironicamente i pattinatori a interagire con il Maestro. Anche The Guardian ha dedicato spazio all’accaduto, riportando le parole di Mantovani e sottolineando come la trasformazione della statua in un’attrazione ludica abbia colto tutti di sorpresa, con reazioni che vanno dal disappunto alla frustrazione. Anche magazine di settore, come Wanted in Rome, hanno insistito sul dettaglio più discusso, l’invito ai pattinatori a dare il cinque alla statua.

