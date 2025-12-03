Farina: Giornata della Fondazione Ania per diffondere la cultura della prevenzione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2025 “Oggi celebriamo la giornata della Fondazione Ania. La Fondazione Ania é nata nel 2004 per volontà del settore assicurativo che da sempre ha come sua vocazione la protezione quindi con un risvolto fortemente sociale e sostenibile” Così Maria Bianca Farina Presidente Fondazione Ania. La Giornata della Fondazione è l’occasione per raccontare i risultati raggiunti negli anni grazie a progetti dedicati alla Formazione, Prevenzione e Protezione, ma anche per lanciare uno sguardo sui progetti futuri. L’evento si è svolto alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, del Presidente dell’ANIA, Giovanni Liverani, della Presidente Emerita di Ania e Presidente della Fondazione ANIA, Maria Bianca Farina e di autorevoli rappresentanti del mondo accademico, scientifico e sportivo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev