«Mancia per le ferie e le tette delle ragazze»: il cartello sessista nella caffetteria di Padova

La scritta è apparsa sulla cassa della Pasticceria Nova in centro

«Mancia per le ferie e le tette delle ragazze. Grazie. Lo staff». È la scritta apparsa sulla cassa della «Pasticceria Nova» in centro a Padova sopra un bicchierino di plastica da caffè. Dentro c’erano anche delle banconote. Il Corriere del Veneto dice che alla cassa una delle ragazze spiega che serve a raccogliere le mance. Il titolare della caffetteria è il giovane imprenditore cinese Di Zhang Xuwu, che sdrammatizza: «Le ragazze scherzano con i clienti abituali e così per ridere hanno scritto questo biglietto. L’hanno esposto loro».

Il biglietto

Le bariste però non devono lanciare una colletta per le ferie pagate, assicura l’imprenditore: «Ma no, sono in regola, volevano solo raccogliere un po’ di mance. So che dall’esterno è difficile capirlo, però non ci sono cattive intenzioni». Ma perché si parla di tette? «No, niente di serio, scherzano . Però se dà fastidio tolgo tutto, io le donne le rispetto. Staremo più attenti. Ora però mi scusi, ho gente e devo andare».Una scritta simile era comparsa qualche tempo fa in un locale di Roma: «Mance per far rifare le tette alle banchiste e ai banchisti».