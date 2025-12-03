Picchiata a morte in casa dal marito: femminicidio in provincia di Ancona. Lui è irreperibile

L'uomo non si è presentato questa mattina al lavoro. Era tornato a casa dalla moglie dopo un periodo di separazione

Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un’abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata picchiata a morte dal marito, che è al momento irreperibile e non si è presentato questa mattina al lavoro. L’uomo, un connazionale, era tornato a vivere con la vittima dopo una separazione.

