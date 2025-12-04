Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
Donna trovata con la testa spaccata in una pozza di sangue nel cortile di casa: è gravissima. L’allarme del compagno e i sospetti dei soccorritori

04 Dicembre 2025 - 15:45 Alba Romano
È accaduto a Torri di Quartesolo, nel Vicentino. Sentito il figlio maggiorenne della coppia, al momento non si esclude alcuna pista

L’hanno trovata a terra in una pozza di sangue, con la testa spaccata e in fin di vita davanti all’ingresso del condominio dove risiede a Torri di Quartesolo, nel Vicentino. La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del Suem 118, che hanno disposto il trasferimento della donna, in condizioni critiche, all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Sono stati poi i sanitari ad allertare le forze dell’ordine dell’accaduto, insospettiti ai traumi riportati dalla donna. Sul posto la polizia e la scientifica, che sta compiendo i rilievi del caso. Al momento non si esclude nessuna pista. 

L’allarme del compagno e le domande al figlio

A dare l’allarme, intorno alle 5 di mattina di giovedì 4 dicembre, il compagno della 49enne. Secondo quanto scrive Ansa, sarebbe stato l’uomo a chiamare il 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno stabilizzato la donna, che presentava un «esteso trauma cranico». Nel frattempo, mentre la donna è ricoverata in ospedale, gli investigatori hanno già sentito il figlio della coppia, maggiorenne. 

Immagine di copertina: Foto di Giornale di Vicenza

