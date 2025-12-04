La favola di Cliver Huamán, il 15enne TikToker peruviano che ha conquistato il calcio sudamericano – I video
La storia di Cliver Huamán, 15enne peruviano di Andahuaylas, inizia con un viaggio di diciotto ore verso Lima per assistere alla finale di Copa Libertadores tra Flamengo-Palmeiras. Non potendo superare i tornelli dello stadio Monumental, il giovane appassionato risale l’enorme collina adiacente allo stadio, superando rocce e sentieri polverosi, per trasmettere e condurre su TikTok la telecronaca della partita. È l’inizio di un sogno!
@poldeportes1 cumplimos con la promesa de transmitir el partido de la libertadores #graciasporelapoyo #poldeportes en el #cerro de #ate #viral ♬ original sound – ST_BLACKY | MUSIC
La diretta TikTok esplode! Migliaia di utenti si collegano al suo account “Pol Deportes” per seguire la telecronaca del 15enne, i tifosi del Flamengo lo adottano come “il narratore ufficiale del Mengao” (soprannome della squadra brasiliana), attirando persino l’attenzione di importanti e noti creator sudamericani, come il produttore argentino Bizarrap (oltre 19 milioni di folower) che tra i commenti gli scrive “Grande!”. Con un account TikTok che ora supera gli 800 mila follower, l’apice della notorietà per il giovane Cliver Huamán non finisce qui.
@poldeportes1 debut… esto es gracias a ustedes #poldeportes #debut #l1max #danielperedo #aura
Tre giorni dopo, l’emittente peruviana L1Max lo fa debuttare in televisione, affidandogli la telecronaca del secondo tempo del derby della capitale Sporting Cristal-Alianza Lima. Dallo stadio Nazionale del Perù, emozionato e incredulo, racconta il match ripetendo più volte il suo stupore: «Non posso crederci». Un’esperienza gloriosa, un sogno che si realizza, passando in un lampo dalle telecronache amatoriali ad Andahuaylas a una cabina professionale nello stadio principale della capitale.
Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) December 3, 2025
Un ultima grande emozione per Cliver Huamán arriva a fine partita, quando l’icona del calcio peruviano Julio César Uribe gli consegna la maglia dello Sporting Cristal.