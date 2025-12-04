Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
SPORTCalcioGiovaniPerùTikTokVideo

La favola di Cliver Huamán, il 15enne TikToker peruviano che ha conquistato il calcio sudamericano – I video

04 Dicembre 2025 - 19:10 Puente David
embed
Dalla salita su una collina per raccontare la Libertadores su TikTok al debutto in TV

La storia di Cliver Huamán, 15enne peruviano di Andahuaylas, inizia con un viaggio di diciotto ore verso Lima per assistere alla finale di Copa Libertadores tra Flamengo-Palmeiras. Non potendo superare i tornelli dello stadio Monumental, il giovane appassionato risale l’enorme collina adiacente allo stadio, superando rocce e sentieri polverosi, per trasmettere e condurre su TikTok la telecronaca della partita. È l’inizio di un sogno!

@poldeportes1 cumplimos con la promesa de transmitir el partido de la libertadores #graciasporelapoyo #poldeportes en el #cerro de #ate #viral ♬ original sound – ST_BLACKY | MUSIC

La diretta TikTok esplode! Migliaia di utenti si collegano al suo account “Pol Deportes” per seguire la telecronaca del 15enne, i tifosi del Flamengo lo adottano come “il narratore ufficiale del Mengao” (soprannome della squadra brasiliana), attirando persino l’attenzione di importanti e noti creator sudamericani, come il produttore argentino Bizarrap (oltre 19 milioni di folower) che tra i commenti gli scrive “Grande!”. Con un account TikTok che ora supera gli 800 mila follower, l’apice della notorietà per il giovane Cliver Huamán non finisce qui.

@poldeportes1 debut… esto es gracias a ustedes #poldeportes #debut #l1max #danielperedo #aura

Tre giorni dopo, l’emittente peruviana L1Max lo fa debuttare in televisione, affidandogli la telecronaca del secondo tempo del derby della capitale Sporting Cristal-Alianza Lima. Dallo stadio Nazionale del Perù, emozionato e incredulo, racconta il match ripetendo più volte il suo stupore: «Non posso crederci». Un’esperienza gloriosa, un sogno che si realizza, passando in un lampo dalle telecronache amatoriali ad Andahuaylas a una cabina professionale nello stadio principale della capitale.

Un ultima grande emozione per Cliver Huamán arriva a fine partita, quando l’icona del calcio peruviano Julio César Uribe gli consegna la maglia dello Sporting Cristal.

Articoli di SPORT più letti
1.

Le condoglianze di Sinner alla famiglia di Nicola Pietrangeli in privato: perché Jannik non ha pubblicato niente sui social

2.

Panatta: ecco cosa pensava davvero Nicola Pietrangeli di Jannik Sinner

3.

«Spalletti non volevo cacciarlo. Mancini mi aveva chiamato, si era proposto». Gravina e il momento buio dell’Italia: «Se vado via, vinciamo i Mondiali?»

4.

Tracollo Psg, la squadra degli «alieni» perde la vetta della Ligue 1 dopo 39 settimane. Primo il Lens, la favola tre anni dopo la sfida punto a punto

5.

La Coppa Davis accanto al feretro, Nicola Pietrangeli e l’omaggio del Foro Italico. Il figlio su Sinner: «Il messaggio? Non ho visto»

leggi anche
ESTERI

Nuovo imbarazzo al Louvre, due tiktoker eludono la sicurezza e appendono un loro quadro nella sala della Gioconda: come hanno fatto – Il video

Di Ugo Milano
migranti aquila prefettura tiktok
ATTUALITÀ

L’Aquila, l’emergenza migranti scatenata da un video su TikTok

Di Alba Romano
louvre ladro Doudou Cross Bitume Niakate Abdoulaye
ESTERI

«Non sapevo fosse il Louvre»: chi è “Doudou Cross Bitume”, uno degli arrestati per il colpo al museo. I precedenti e la fama online

Di Davide Aldrigo
rita de crescenzo
CULTURA & SPETTACOLO

Il figlio a 13 anni, i guai con la droga, gli abusi subiti: la tiktoker Rita De Crescenzo si racconta a Belve. «Per la gente sono come una Madonna» – I video

Di Alba Romano