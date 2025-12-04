La favola di Cliver Huamán, il 15enne TikToker peruviano che ha conquistato il calcio sudamericano – I video

Dalla salita su una collina per raccontare la Libertadores su TikTok al debutto in TV

La storia di Cliver Huamán, 15enne peruviano di Andahuaylas, inizia con un viaggio di diciotto ore verso Lima per assistere alla finale di Copa Libertadores tra Flamengo-Palmeiras. Non potendo superare i tornelli dello stadio Monumental, il giovane appassionato risale l’enorme collina adiacente allo stadio, superando rocce e sentieri polverosi, per trasmettere e condurre su TikTok la telecronaca della partita. È l’inizio di un sogno!

La diretta TikTok esplode! Migliaia di utenti si collegano al suo account “Pol Deportes” per seguire la telecronaca del 15enne, i tifosi del Flamengo lo adottano come “il narratore ufficiale del Mengao” (soprannome della squadra brasiliana), attirando persino l’attenzione di importanti e noti creator sudamericani, come il produttore argentino Bizarrap (oltre 19 milioni di folower) che tra i commenti gli scrive “Grande!”. Con un account TikTok che ora supera gli 800 mila follower, l’apice della notorietà per il giovane Cliver Huamán non finisce qui.

Tre giorni dopo, l’emittente peruviana L1Max lo fa debuttare in televisione, affidandogli la telecronaca del secondo tempo del derby della capitale Sporting Cristal-Alianza Lima. Dallo stadio Nazionale del Perù, emozionato e incredulo, racconta il match ripetendo più volte il suo stupore: «Non posso crederci». Un’esperienza gloriosa, un sogno che si realizza, passando in un lampo dalle telecronache amatoriali ad Andahuaylas a una cabina professionale nello stadio principale della capitale.

Un ultima grande emozione per Cliver Huamán arriva a fine partita, quando l’icona del calcio peruviano Julio César Uribe gli consegna la maglia dello Sporting Cristal.