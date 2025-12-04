Medicina, i risultati del primo appello del test: promossi tra il 10 e il 15%

C'è il rischio che il numero di studenti sia inferiore ai posti

Sono stati pubblicati i risultati del primo appello del test di Medicina 2025 per il semestre filtro. I risultati sono stati pubblicati sul portale Universitaly. Tutti i candidati possono consultarli inserendo le proprie credenziali. La percentuale dei promossi nelle tre materie al primo appello è tra il 10 e il 15%. Il quadro appare omogeneo, non ci sono grandi differenze territoriali sui voti. Gli esami per la seconda prova, fissata per il 10 dicembre, sono già pronti, secondo l’agenzia Ansa, e questo escluderebbe la possibilità di una seconda prova più semplice.

L’effetto copia

Se da un lato i numeri sgonfiano il grande effetto copiatura di cui si è parlato nei giorni scorsi, c’è il rischio – sarebbe la prima volta – che il numero di studenti ammessi a Medicina sia inferiore ai posti disponibili. Per poter proseguire negli studi infatti bisogna aver superato tutti e tre gli esami richiesti Chimica, Biologia e Fisica, apparsa particolarmente difficile.