Impresa show dell’Italia del nuoto: oro europeo e record del mondo nella staffetta. Sara Curtis firma la vittoria con l’ultima frazione

04 Dicembre 2025 - 21:45 Ugo Milano
sara curtis staffetta record mondo
Vince con distacco, quasi 8 decimi, la nazionale azzurra. E per 7 centesimi migliora il record francese che resisteva da tre anni

È con una ultima vasca alla velocità della luce che la stellina del nuoto Sara Curtis, 19 anni lo scorso agosto, timbra la medaglia d’oro e un incredibile record del mondo nella staffetta mista 4×50 stile libero con 1’27’’26. Il primato arriva nei campionati Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia. Insieme a Curtis, si mettono l’oro al collo anche Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e Silvia Di Pietro

La gara degli azzurri e il record

Il podio era quasi un dovere, la vittoria un sogno molto concreto. Il record del mondo, che la Francia deteneva dal 2022, era quasi inimmaginabile. La staffetta azzurra parte con Leonardo Deplano, che subito conferma le buone aspettative chiudendo la sua frazione al terzo posto meno di 3 decimi dietro alla nazionale croata. Gli italiani rendono il volo con Lorenzo Zazzeri, che stravince il secondo stinto in vasca e porta la nazionale al primo posto. Una posizione che Silvia Di Pietro mantiene resistendo agli assalti dei diretti concorrenti e che Sara Curtis sigilla per un risultato storico. Un primato strappato ai vicini transalpini di soli 7 centesimi.

