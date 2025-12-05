"La Giornata della Fondazione Ania" sulla cultura della prevenzione con Farina e Liverani – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 La Giornata della Fondazione Ania è l’occasione per raccontare i risultati raggiunti negli anni grazie a progetti dedicati alla Formazione, Prevenzione e Protezione, ma anche per lanciare uno sguardo sui progetti futuri. L’evento si è svolto alla presenza del Presidente dell’ANIA, Giovanni Liverani, della Presidente Emerita di Ania e Presidente della Fondazione ANIA, Maria Bianca Farina e di autorevoli rappresentanti del mondo accademico, scientifico e sportivo. “Oggi celebriamo la giornata della Fondazione Ania. La Fondazione Ania é nata nel 2004 per volontà del settore assicurativo che da sempre ha come sua vocazione la protezione quindi con un risvolto fortemente sociale e sostenibile”, ha detto Maria Bianca Farina, Presidente della Fondazione Ania. “La Fondazione ha svolto azioni significative e ne farà altre. L'assicurazione è uno strumento di protezione di famiglie e imprese contro le avversità di ogni tipo. Svolge un ruolo importante, ha il potenziale di diventare uno strumento per le istituzioni per spianare la strada alla soluzione dei problemi giganteschi. Pensate ai rischi derivanti da cambiamenti demografici. Si vive di più, ma si rischia di invecchiare con maggiori fragilità", ha detto il Presidente di Ania Giovanni Liverani . Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev