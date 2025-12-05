Milano Cortina 2026 Coventry (Cio): "Grande emozione vedere la fiamma accesa a Roma" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 "È stato solo la settimana scorsa che ci siamo trovati nell’antica Olimpia, vivendo l’intramontabile rituale della cerimonia di accensione della fiamma. Per me era la prima volta da presidente del Comitato Olimpico Internazionale. È stato un momento straordinario, che mi ha riempito di emozioni: gratitudine per il nostro passato, speranza per il nostro futuro e ispirazione per ciò che ci unisce. Oggi, vedendo questa fiamma arrivare qui a Roma, provo di nuovo quelle stesse emozioni. Ma questa volta si mescolano al calore e all’energia dello spirito italiano. La fiamma olimpica giunge in una nazione che vive e respira sport, la Bella Italia, dove la passione risplende in tutto ciò che fate. Da atleta, ho potuto sperimentarlo in prima persona quando ho gareggiato ai Mondiali del 2009 qui a Roma. Ancora oggi, è uno dei Campionati del Mondo più memorabili della mia carriera. Mentre la staffetta della torcia inizia il suo viaggio attraverso il meraviglioso Paese che è l’Italia, unirà milioni di italiani, dalle Alpi alla Sicilia, dalle grandi città ai borghi più piccoli. Ogni tedoforo porterà con sé un frammento dello spirito italiano: la vostra creatività, il vostro coraggio, la vostra eredità, la vostra gioia e la vostra passione per la vita" così Kirsty Coventry, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, intervenendo alla cerimonia di accensione del braciere olimpico delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev