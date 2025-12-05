Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Milano Cortina 2026, Malagò: "La Fiamma Olimpica è sacra, ora ci sono aspettative alte" – Il video

05 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 "Sono cose che ti ripagano di tutto ciò che uno ha fatto, magari anche sacrificando qualcosa nella propria vita. Non c'è qualcosa di più sacro di portare la fiamma olimpica. È la dimostrazione concreta del fatto che ci stiamo avvicinando in modo prepotente, romantico, iconico e storico. Le aspettative sono molto alte, bisogna tenerne conto. Mancano due mesi, abbiamo bisogno di ogni giorno perché l'organizzazione è molto complessa. Ogni giorno c'è una cosa nuova, ecco perché non si può mai dire che è tutto pronto" così Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, dopo aver consegnato la Fiamma Olimpica al Presidente Mattarella al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il falso amore con Giorgia Meloni, la causa a Fabrizio Corona, il divorzio da FdI. Manlio Messina ora cambia vita e lancia Etna Sky, una low cost aerea tutta siciliana

2.

Anche Prodi scarica Francesca Albanese, il pressing per toglierle la cittadinanza di Bologna: «Perseverare è diabolico…»

3.

La «toga rossa» Silvia Albano ad Atreju: «Non mi aspettavo l’invito»

4.

Salvini fa i complimenti a Boschi per il suo tailleur verde (che ricorda il vessillo leghista). Il sorriso imbarazzato della deputata – Video

5.

Via libera unanime alla legge che riduce o azzera Imu e Tari per gli italiani all’estero. Ricciardi (Pd): «Un incentivo al recupero dei borghi» – Il video