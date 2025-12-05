Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
Il questore di Roma vieta le ronde di Forza Nuova: «Rischio per sicurezza e ordine pubblico»

05 Dicembre 2025 - 16:42 Cecilia Dardana
ronde forza nuova
La decisione della questura arriva anche dopo che un’altra realtà su posizioni ideologiche contrapposte rispetto a quelle di Forza Nuova era già stata autorizzata a manifestare nello stesso luogo

Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha vietato lo svolgimento di una manifestazione itinerante organizzata da Forza Nuova nel Parco Giordano Sangalli a Tor Pignattara, prevista per domani, sabato 6 dicembre. La decisione arriva dopo che il movimento aveva pubblicato sui social network la locandina dell’iniziativa «Difendi Roma», lanciando un appuntamento per le 18 con ronde nel parco, comunicazione che però è stata formalizzata solo ore dopo tramite i canali ufficiali.

«Impossibile garantire la sicurezza»

Secondo la Questura, il preavviso tardivo ha reso impossibile garantire la sicurezza, soprattutto in considerazione della presenza di un’altra realtà già autorizzata a manifestare nello stesso luogo, su posizioni ideologiche contrapposte rispetto a quelle di Forza Nuova. La sovrapposizione delle due iniziative avrebbe comportato rischi concreti per l’ordine e la sicurezza pubblica, in particolare durante le fasi di afflusso e deflusso dei partecipanti.

Il diritto a manifestare resta garantito

Il provvedimento notificato nelle ultime ore indica comunque che il diritto a manifestare resta garantito, purché vengano individuate modalità alternative che riducano i rischi per l’incolumità dei cittadini e la sicurezza generale. La Questura ha sottolineato come la misura non sia un divieto assoluto di espressione, ma una scelta necessaria a tutelare l’ordine pubblico in una situazione potenzialmente conflittuale.

