Trump: Da piccolo guardavo giocare Pelé. Il vero football è questo, non quello americano – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 05 dicembre 2025 "Da piccolo guardavo giocare Pelè, era fantastico. uno dei migliori, l'ho visto giocare quando ero bambino. Lo so, non dovrei dirlo, ma riconosco che questo sia il football, noi lo chiamiamo "soccer" per non confonderlo con il nostro football, ma avremmo dovuto chiamare diversamente il football americano…", così trump ricevendo il premio Fifa per la pace da Infantino. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev