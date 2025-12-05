Von der Leyen: Stop al gas russo dal 2027, giorno storico per Ue – Il video

Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
05 Dicembre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 dicembre 2025 “L'intesa tra Consiglio e Parlamento Ue sull'eliminazione graduale delle importazioni di gas russo segna una giornata storica per l'Unione europea. Molti pensavano che non sarebbe stato possibile, invece è successo. Ho sempre saputo che avremmo potuto farlo. Ora siamo pronti ad aprire collaborazioni con nuovi partner affidabili. Questo è solo l'inizio di un vero successo europeo. È un successo certo, ma non da subito. È l'alba di una nuova era, l'era della piena indipendenza energetica dell'Europa dalla Russia”. Lo ha detto Ursula von der Leyen. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

