Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpMondiali 2026Scuola
POLITICAPunti di VistaVideo

Giuli e Rogers (Governo Usa) firmano memorandum su importazione beni archeologici italiani, immagini – Il video

06 Dicembre 2025 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 Si è tenuta al Museo dell’Arte Salvata la cerimonia di firma del rinnovo del Memorandum of Understanding tra Italia e USA sulle limitazioni all’importazione di materiale archeologico, sottoscritto dal Ministro Alessandro Giuli e da Sarah Rogers dopo un incontro bilaterale al Ministero della Cultura, con l’esposizione di alcuni reperti recentemente recuperati dagli Stati Uniti grazie al lavoro dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni al TgLa7: «L’Europa deve difendersi da sola». Ucraina, referendum e la battuta sul faccia a faccia con Schlein: cosa ha detto la premier – Il video

2.

Cannabis light, pasticcio Fratelli d’Italia: sì alla vendita ma con maxi-tassa. Poi ci ripensano

3.

La «toga rossa» Silvia Albano ad Atreju: «Non mi aspettavo l’invito»

4.

Il ddl sull’antisemitismo dei senatori “riformisti” spacca il Pd. L’irritazione di Schlein

5.

Il falso amore con Giorgia Meloni, la causa a Fabrizio Corona, il divorzio da FdI. Manlio Messina ora cambia vita e lancia Etna Sky, una low cost aerea tutta siciliana