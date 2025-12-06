Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpMondiali 2026Scuola
Mattarella: I volontari sono veri e propri patrioti. Garantiscono il bene comune – Il video

06 Dicembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Palermo, 06 dicembre 2025 “I volontari sono veri e propri patrioti, che sanno come solidarietà e fraternità giovino anche a chi sviluppa questa dimensione di impegno. Questo è un fenomeno che accresce il patrimonio morale del nostro Paese. La gratuità può apparire un termine in disuso e agli scettici una ingenua illusione per anime belle ma fuori dalla realtà. Le sue azioni al contrario sono volano concreto di costruzione di bene comune”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal Teatro Massimo di Palermo per la cerimonia di chiusura dell’iniziativa “Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025”. Courtesy: Presidenza della Repubblica Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

