Tragedia sull’autostrada A5 Torino – Aosta: ancora poco chiara la dinamica in cui è morta una neonata di pochi mesi. Spunta l’ipotesi di un’auto pirata

Sbalzata fuori dalla vettura su cui si trovava con la madre è morta probabilmente non per l'impatto ma per l'investimento di altre vetture sul tratto. La donna, ferita, aveva avuto un incidente, sulla stessa strada quando era incinta qualche mese fa

La bimba di pochi mesi morta in un incidente ieri sera sull’autostrada A5 Torino Aosta, potrebbe non essere morta per l’impatto della caduta, una volta sbalzata fuori dall’auto su cui viaggiava con la mamma, ma per l’impatto con altre auto. Gli accertamenti medico legali sono in corso e l’ipotesi è che una o più vetture l’abbiano travolta in velocità una volta fuori dall’abitacolo, probabilmente anche senza accorgersi, mentre i mezzi erano privi di controllo dopo lo scontro. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 20 in direzione Aosta, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano, ed è stato un tamponamento che ha coinvolto più mezzi. Nel tamponamento è rimasta ferita anche la madre della piccola. In giugno, incinta, ebbe un incidente sulla stessa strada, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

L’ipotesi di un’auto pirata

In un primo momento si era ipotizzato che la neonata fosse stata in braccio alla madre, ma è arrivata la conferma che nell’auto era presente l’«ovetto», regolarmente a bordo. Bisogna chiarire ancora se la piccola fosse legata regolarmente al seggiolino. La vettura, una 500X stava viaggiando in direzione di Aosta quando è avvenuto il tamponamento che ha coinvolto più vetture. La polizia stradale di Torino-Settimo sta raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi per se l’investimento della bimba sia avvenuto durante la carambola dei mezzi coinvolti o per via di un’auto non ancora identificata. La procura potrebbe aprire a breve un fascicolo per omicidio stradale e quello colposo.