Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpLibriUcraina
ATTUALITÀAutostradeBambiniGravidanzaOmicidiOmicidi stradaliPiemonteTorino

Tragedia sull’autostrada A5 Torino – Aosta: ancora poco chiara la dinamica in cui è morta una neonata di pochi mesi. Spunta l’ipotesi di un’auto pirata

07 Dicembre 2025 - 11:49 Alba Romano
embed
volpiano
volpiano
Sbalzata fuori dalla vettura su cui si trovava con la madre è morta probabilmente non per l'impatto ma per l'investimento di altre vetture sul tratto. La donna, ferita, aveva avuto un incidente, sulla stessa strada quando era incinta qualche mese fa

La bimba di pochi mesi morta in un incidente ieri sera sull’autostrada A5 Torino Aosta, potrebbe non essere morta per l’impatto della caduta, una volta sbalzata fuori dall’auto su cui viaggiava con la mamma, ma per l’impatto con altre auto. Gli accertamenti medico legali sono in corso e l’ipotesi è che una o più vetture l’abbiano travolta in velocità una volta fuori dall’abitacolo, probabilmente anche senza accorgersi, mentre i mezzi erano privi di controllo dopo lo scontro. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 20 in direzione Aosta, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano, ed è stato un tamponamento che ha coinvolto più mezzi. Nel tamponamento è rimasta ferita anche la madre della piccola. In giugno, incinta, ebbe un incidente sulla stessa strada, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

L’ipotesi di un’auto pirata

In un primo momento si era ipotizzato che la neonata fosse stata in braccio alla madre, ma è arrivata la conferma che nell’auto era presente l’«ovetto», regolarmente a bordo. Bisogna chiarire ancora se la piccola fosse legata regolarmente al seggiolino. La vettura, una 500X stava viaggiando in direzione di Aosta quando è avvenuto il tamponamento che ha coinvolto più vetture. La polizia stradale di Torino-Settimo sta raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi per se l’investimento della bimba sia avvenuto durante la carambola dei mezzi coinvolti o per via di un’auto non ancora identificata. La procura potrebbe aprire a breve un fascicolo per omicidio stradale e quello colposo.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Famiglia nel bosco, le curatrici dei bambini dicono no al ricongiungimento: cosa c’è nel fascicolo del giudice

2.

Carlo Vanzini e il tumore al pancreas: «Sono un malato fortunato, l’ho scoperto presto»

3.

Nessun reato sul caso di Tatiana Tramacere? La fuga volontaria che stravolge l’indagine. Bruzzone attacca: «Paghi lei le ricerche»

4.

«Mio padre minaccia di uccidere me e mia mamma e ci perseguita con uomini armati davanti casa», il caso nel Vicentino

5.

Disabile cacciato dal ristorante di un hotel: i gestori condannati a un corso di bon ton

leggi anche
suamy rispoli
ATTUALITÀ

Suamy Rispoli è stata ritrovata e sta bene. «Tornerà nella casa famiglia da cui si era allontanata a Portici»

Di Alba Romano
lorenzo vitali
ATTUALITÀ

Perché Lorenzo Vitali ha ucciso la nonna a martellate ad Acilia.  «Sono anni che vengo maltrattato»

Di Alba Romano
tatiana tramacere
ATTUALITÀ

Tatiana Tramacere, i dubbi della famiglia: «Era smagrita, non si reggeva in piedi. Non siamo convinti che abbia organizzato tutto»

Di Stefania Carboni