«Spara a Giorgia», la scritta contro Meloni sul muro a Pietrasanta con la sigla delle Br. Donzelli: «La premier non si farà intimidire»

È apparsa su un muro della città in provincia di Lucca. FdI: «Il linguaggio di odio di certa sinistra rischia di fomentare i facinorosi»

Una scritta minacciosa in vernice rossa, «Spara a Giorgia», accompagnata da una stella a cinque punte e firmata “Br” (Brigate rosse), è apparsa sul viale di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. L’episodio è stato reso pubblico da Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, che sui social ha diffuso la foto del muro imbrattato e condannato il gesto. «Solidarietà a Giorgia – scrive Donzelli, riferendosi alla premier Meloni -. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l’Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere», ha dichiarato. Donzelli ha inoltre assicurato che la premier non si lascerà intimidire e che il partito non arretrerà di fronte a intimidazioni o minacce.

Giuli: «Gesto intimidatorio inaccettabile»

La solidarietà alla premier è arrivata anche dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. «Le scritte apparse a Marina di Pietrasanta, con un invito esplicito alla violenza contro il presidente del Consiglio e con simboli che evocano una delle stagioni più buie della nostra democrazia, rappresentano un gesto intimidatorio inaccettabile», si legge nella nota.