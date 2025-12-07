Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpLibriUcraina
POLITICAFdIGiorgia MeloniGiovanni DonzelliLuccaMinacceToscana

«Spara a Giorgia», la scritta contro Meloni sul muro a Pietrasanta con la sigla delle Br. Donzelli: «La premier non si farà intimidire»

07 Dicembre 2025 - 18:54 Alba Romano
embed
È apparsa su un muro della città in provincia di Lucca. FdI: «Il linguaggio di odio di certa sinistra rischia di fomentare i facinorosi»

Una scritta minacciosa in vernice rossa, «Spara a Giorgia», accompagnata da una stella a cinque punte e firmata “Br” (Brigate rosse), è apparsa sul viale di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. L’episodio è stato reso pubblico da Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, che sui social ha diffuso la foto del muro imbrattato e condannato il gesto. «Solidarietà a Giorgia – scrive Donzelli, riferendosi alla premier Meloni -. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l’Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere», ha dichiarato. Donzelli ha inoltre assicurato che la premier non si lascerà intimidire e che il partito non arretrerà di fronte a intimidazioni o minacce.

Giuli: «Gesto intimidatorio inaccettabile»

La solidarietà alla premier è arrivata anche dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. «Le scritte apparse a Marina di Pietrasanta, con un invito esplicito alla violenza contro il presidente del Consiglio e con simboli che evocano una delle stagioni più buie della nostra democrazia, rappresentano un gesto intimidatorio inaccettabile», si legge nella nota.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Crosetto sull’attacco durissimo di Trump all’Europa: «Ha esplicitato che l’Ue non gli serve, la sfida è con la Cina»

2.

Borghi-Crosetto, lite social in maggioranza dopo gli attacchi Usa all’Europa: «Smantelliamo l’Ue». «Da quando parli l’inglese?»

3.

Meloni al TgLa7: «L’Europa deve difendersi da sola». Ucraina, referendum e la battuta sul faccia a faccia con Schlein: cosa ha detto la premier – Il video

4.

Referendum giustizia, il caso del membro laico del Csm al vertice di FdI. Bignami non smentisce ma attacca: «Perché non si parla degli incontri tra Pd e toghe dell’Anm?»

5.

Il falso amore con Giorgia Meloni, la causa a Fabrizio Corona, il divorzio da FdI. Manlio Messina ora cambia vita e lancia Etna Sky, una low cost aerea tutta siciliana

leggi anche
giorgia meloni intervista tgla7
POLITICA

Meloni al TgLa7: «L’Europa deve difendersi da sola». Ucraina, referendum e la battuta sul faccia a faccia con Schlein: cosa ha detto la premier – Il video

Di Ugo Milano
galeazzo bignami giustizia
POLITICA

Referendum giustizia, il caso del membro laico del Csm al vertice di FdI. Bignami non smentisce ma attacca: «Perché non si parla degli incontri tra Pd e toghe dell’Anm?»

Di Sofia Spagnoli
meloni-lettera-ue-auto
ECONOMIA & LAVORO

La lettera di Giorgia Meloni e altri 5 leader Ue alla Commissione: «Auto ibride e biocarburanti anche dopo il 2035»

Di Gianluca Brambilla
Elly Schlein al TgLa7
POLITICA

Schlein: «Pronta a fare premier di un governo di centrosinistra». Ucraina, Giustizia e stipendi: cosa ha detto al TgLa7 prima di Meloni

Di Ugo Milano
lega salvini armi ucraina asset russia governo meloni giorgia
ESTERI

Il no della Lega alle armi all’Ucraina: «E gli asset russi vanno restituiti a Mosca»

Di Alessandro D’Amato