Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpLibriUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Natale 2025, il momento dell'accensione dell'albero a Piazza del Popolo – Il video

08 Dicembre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 Si è acceso l’immenso albero di Natale di Piazza del Popolo a Roma, illuminato da oltre 100mila led di Acea, davanti a migliaia di persone accorse per il countdown guidato da Noemi insieme al sindaco Roberto Gualtieri, che ha ringraziato i cittadini per un anno speciale segnato dal Giubileo. Tra cori gospel e un’atmosfera festosa, la piazza si è riempita rapidamente di visitatori intenti a scattare foto e video. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Gentiloni e il bagno di realtà dopo le critiche di Trump all’Ue: «Questo è l’epitaffio sull’Alleanza. È miope che Meloni minimizzi»

2.

Borghi-Crosetto, lite social in maggioranza dopo gli attacchi Usa all’Europa: «Smantelliamo l’Ue». «Da quando parli l’inglese?»

3.

Calenda: «Da noi in atto una guerra ibrida. Nel M5S e Lega molti filoputiniani. Sono finanziati da Putin?»

4.

Salvini se la prende con il presepe “senza volto” di Bruxelles. Ma forse non ha colto il profondo (e cattolico) significato – Il video

5.

Arianna Meloni: «Trump critica l’Europa? Lo dicevamo prima di lui»