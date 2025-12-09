«Aiuto, venite, papà sta picchiando la mamma». Ragazzina chiama il 112 e fa arrestare il padre

Fermato un 49enne, con problemi di tossicodipendenza. I carabinieri si sono precipitati sul posto dopo la chiamata dell'adolescente

«Venite, papà sta picchiando la mamma». Questa la chiamata arrivata nel cuore della notte al 112. Dall’altra parte della cornetta la figlia minorenne della coppia, residente a Crispiano, in provincia di Taranto. I carabinieri, secondo quanto ricostruito da Repubblica, sono entrati nell’abitazione e hanno arrestato l’uomo, un 49enne che ora risponde di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna.

Le minacce dal 2010 e l’aggressione finale con stretta al collo

Il padre della ragazzina, con problemi di tossicodipendenza, ha minacciato la compagna fin dall’inizio della convivenza, iniziata nel 2010. Lei però non avrebbe mai denunciato le violenze sino all’ultima lite. In questa occasione, l’uomo avrebbe insultato, minacciato e colpito la donna alla presenza della figlia minorenne, cercando anche di impedirle di chiedere aiuto sottraendole il cellulare. L’uomo avrebbe afferrato la madre della giovane al collo, colpendola con pugni al capo e al volto, che le hanno provocato ematomi e anche la rottura degli occhiali. I carabinieri sono arrivati in pochi minuti dopo la telefonata al 112 dell’adolescente, bloccandolo. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale di Martina Franca, dove è stata medicata e dimessa. Informata delle tutele previste dalla legge, ha scelto di non essere collocata in una struttura protetta. Il 49enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato arrestato e condotto alla casa circondariale di Taranto.

(Foto di Alexander Grey su Unsplash)