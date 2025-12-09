Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
Manovra, Tajani: Governo va nella giusta direzione. Siamo tutti d'accordo – Il video

09 Dicembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 “Sulle banche mi pare si sia arrivati ad un accordo. L’orientamento è quello di arrivare finalmente ad un punto di incontro e l’accordo è stato fatto. Il Governo decide ovviamente, ma stavolta c’è anche il consenso delle banche. Sui contenuti della Manovra siamo tutti d’accordo, bisogna aspettare il maxi-emendamento del Governo. Appena sarà pronto verrà approvato e si andrà in aula. Ci sono alcune cose che ci interessano, come i libri per gli studenti e le agevolazioni per le scuole superiori. Sulla casa c’è accordo, la prima casa viene tutelata e nessun aumento della tassazione. Andiamo nella giusta direzione per dare risposte ai cittadini”. Così il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in un punto stampa di Borgo Santo Spirito a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

