Manovra, Tajani: "Lavoriamo per il ceto medio e le imprese" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Lavoriamo per sostenere il ceto medio e le imprese. Abbiamo già ridotto l'Irpef, ci sarà l'iperammortamento. Come Forza Italia, abbiamo agevolato un compromesso per la divisione dei dividendi. Abbiamo fatto passi avanti per gli stipendi meno ricchi, detassando gli aumenti di stipendio di quest'anno e del prossimo. E ci sarà un intervento in favore delle forze dell'ordine" così il Ministro Tajani, a margine dell'assemblea di Confesercenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev