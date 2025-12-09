Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, Tajani: "Lavoriamo per il ceto medio e le imprese" – Il video

09 Dicembre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Lavoriamo per sostenere il ceto medio e le imprese. Abbiamo già ridotto l'Irpef, ci sarà l'iperammortamento. Come Forza Italia, abbiamo agevolato un compromesso per la divisione dei dividendi. Abbiamo fatto passi avanti per gli stipendi meno ricchi, detassando gli aumenti di stipendio di quest'anno e del prossimo. E ci sarà un intervento in favore delle forze dell'ordine" così il Ministro Tajani, a margine dell'assemblea di Confesercenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il sogno del Partito Islamico in Italia: «Nel 2050 saremo il 10% della popolazione»

2.

Fini rimette piede ad Atreju dopo 17 anni, la frase che strappa gli applausi: «Fu un errore sciogliere AN». La lite con Berlusconi e i meriti di Meloni

3.

Salvini se la prende con il presepe “senza volto” di Bruxelles. Ma forse non ha colto il profondo (e cattolico) significato – Il video

4.

Il falso amore con Giorgia Meloni, la causa a Fabrizio Corona, il divorzio da FdI. Manlio Messina ora cambia vita e lancia Etna Sky, una low cost aerea tutta siciliana

5.

Gentiloni e il bagno di realtà dopo le critiche di Trump all’Ue: «Questo è l’epitaffio sull’Alleanza. È miope che Meloni minimizzi»