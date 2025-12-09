Prodi riceve premio Ispi: Trump odia l'Ue, ma il suo declino è colpa nostra e del voto all'unanimità – Il video

Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
09 Dicembre 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Il declino dell’Ue cominciò nel 2005 quando fu bocciato il progetto di Costituzione europea partorito con lungo sforzo proprio per sigillare l’apertura a Est in un nuovo formato. Fu per noi un grande dispiacere, e per l’Ue l’inizio del processo di decadenza, di un lungo declino della forza europea. Anche perché da lì in poi la macchina dell’Ue di fatto si andò appesantendo, le divisioni acuendo. Non s’è mai più riusciti ad affrontare il tema dell’unanimità, vero e proprio cappio al collo dell’Unione". Lo ha detto Prodi ricevendo il Premio Ispi insieme a Mario Monti. Ispi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

