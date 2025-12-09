Prodi: Trump odia la democrazia e l'Ue che considera un impiccio – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 09 dicembre 2025 "I recenti avvenimenti fanno capire che la nostra debolezza rende facile il compito di un presidente che sta voltando le spalle alla storia del suo stesso Paese, odia la democrazia e vede il futuro del mondo in un rapporto diretto tra oligarchi o dittatori o chiamateli poteri assoluti. Questo è quello che sta facendo e che farà anche in futuro: dall'Ucraina a qualsiasi altro orizzonte del mondo. Odia quindi l'Europa, perché ha un disegno politico nuovo per gli Stati Uniti, spero provvisorio, in cui l'Europa è proprio un impiccio" , lo dice Prodi nel corso del suo intervento al premio Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) 2025 a Milano. Ispi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev