Restauro Villa Silvestri Rivaldi, Giuli: Accordo tra Regione Lazio e Ministero per bene comune – Il video

09 Dicembre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Mettiamo a disposizione di questo progetto le più alte intelligenze che vorranno partecipare a un concorso d'idee, a una mobilitazione di creatività, sapendo che già il posto di per sé rappresenta una stratificazione storica che va dall'antico fino al contemporaneo", così Alessandro Giuli, Ministro della Cultura, presso la storica Villa Silvestri Rivaldi con il Presidente della Regione Francesco Rocca per la presentazione dell’accordo di programma tra Regione Lazio e Ministero della Cultura per la valorizzazione e il restauro dell’intero complesso tramite le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Restauro (ICR). Mic Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

