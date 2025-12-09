Roma, 23enne denuncia: «Io stuprata da tre uomini fuori dalla metro Jonio»

L'aggressione intorno alla mezzanotte di sabato, appena fuori dalla stazione situata nel quartiere nord-est della Capitale. I carabinieri stanno vagliando le immagini di videosorveglianza

I carabinieri stanno indagando su una violenza sessuale avvenuta, nella giornata di sabato, fuori dalla metro B Jonio, a Roma. Una 23enne, secondo quanto anticipato da La Repubblica, ha denunciato di essere stata violentata da tre persone. Si tratterebbe di tre cittadini extracomunitari. Le indagini sono in corso.

La dinamica: l’aggressione a mezzanotte

La giovane, secondo quanto riportato dal quotidiano, sarebbe stata aggredita intorno a mezzanotte, all’uscita della fermata, a quell’ora deserta, del quadrante nord-est. Tre uomini l’hanno fermata a pochi passi dalla stazione metro della linea B. Due l’hanno immobilizzata, mentre un terzo l’ha violentata. Il tutto è avvenuto in pochi minuti. Il trio è poi scappato via. La giovane, finita a terra, era sotto shock. riuscita a rialzarsi si è trascinata fino all’ospedale. Ha raccontato tutto ai medici e ai carabinieri facendo partire l’inchiesta per violenza sessuale da parte della procura.

Caccia all’uomo

Adesso è scattata la caccia all’uomo. I militari stanno vagliando i circuiti di videosorveglianza della zona. Stanno cercando di capire se i tre l’abbiano seguita dentro la metro, se siano scesi alla stessa fermata o se l’abbiano fermata casualmente, all’uscita della stazione. La descrizione fornita dalla vittima parla di tre uomini di colore.