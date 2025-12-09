Stefani si dimette da deputato per guidare Palazzo Balbi: Evviva il Veneto, viva San Marco – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Seppur non da deputato sarò in questo palazzo per fare gli interessi del Veneto. Non un Veneto che si chiude in se stesso ma che ha voglia di guardare avanti. Evviva il Veneto, viva San Marco", lo ha detto nell'Aula della Camera il governatore del Veneto Alberto Stefani che, con una lettera datata 6 dicembre ha rassegnato le proprie dimissioni da deputato dopo l'elezione a Presidente del Veneto. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev