Trump: L'Europa sta andando in alcune direzioni sbagliate, è un male per i cittadini – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 09 dicembre 2025 "L'Europa deve stare molto attenta in molte cose. Vogliamo mantenere l'Europa com'è, sta andando in alcune direzioni sbagliate. È molto negativo per la gente. Non vogliamo che l'Europa cambi così tanto. State andando in direzioni molto sbagliate", lo ha detto il Presidente statunitense rispondendo alle domande dei giornalisti durante un evento economico ala Casa Bianca. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev