Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: L'Europa sta andando in alcune direzioni sbagliate, è un male per i cittadini – Il video

09 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 09 dicembre 2025 "L'Europa deve stare molto attenta in molte cose. Vogliamo mantenere l'Europa com'è, sta andando in alcune direzioni sbagliate. È molto negativo per la gente. Non vogliamo che l'Europa cambi così tanto. State andando in direzioni molto sbagliate", lo ha detto il Presidente statunitense rispondendo alle domande dei giornalisti durante un evento economico ala Casa Bianca. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il sogno del Partito Islamico in Italia: «Nel 2050 saremo il 10% della popolazione»

2.

Fini rimette piede ad Atreju dopo 17 anni, la frase che strappa gli applausi: «Fu un errore sciogliere AN». La lite con Berlusconi e i meriti di Meloni

3.

Salvini se la prende con il presepe “senza volto” di Bruxelles. Ma forse non ha colto il profondo (e cattolico) significato – Il video

4.

Il falso amore con Giorgia Meloni, la causa a Fabrizio Corona, il divorzio da FdI. Manlio Messina ora cambia vita e lancia Etna Sky, una low cost aerea tutta siciliana

5.

Gentiloni e il bagno di realtà dopo le critiche di Trump all’Ue: «Questo è l’epitaffio sull’Alleanza. È miope che Meloni minimizzi»