Le immagini inedite dell’arresto di Luigi Mangione dalla bodycam di un poliziotto: «Mi chiamo Mark Rosario» – Il video

Il filmato è stato diffuso dalle autorità americane e mostra il primo contatto tra il killer dell'amministratore delegato di UnitedHealthCare e gli agenti Usa

Le autorità statunitensi hanno diffuso il video dell’arresto di Luigi Mangione, responsabile dell’omicidio dell’amministratore delegato di UnitedHealthCare Brian Thompson, fermato in un McDonald’s della Pennsylvania. Le immagini mostrano gli agenti avvicinarsi all’uomo e chiedergli gentilmente di abbassare la mascherina che indossava. Alla richiesta di fornire le generalità, Mangione risponde identificandosi con il nome «Mark Rosario».

La reazione della polizia

Gli agenti spiegano al 27enne quindi che una segnalazione aveva indicato la presenza di una persona sospetta all’interno del locale e gli chiedono di mostrare un documento. Mangione consegna senza esitazioni l’identificazione richiesta. Alla domanda sulla provenienza, l’uomo risponde con calma: «New Jersey».